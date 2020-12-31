Злоумышленница выдала себя за соцработника и предложила обменять «старые» купюры на деньги якобы нового образца.

В Одессе задержана женщина, отобравшая у супругов пенсионного возраста 85 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина сломал руку патрульному, который проверял его причастность к кражеКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, злоумышленница задержана 29 декабря.

Отмечается, что примерно месяц назад 38-летняя одесситка, выдав себя за социальную работницу, пришла к пенсионерам, которые проживают в Малиновском районе.

«Воспользовавшись доверчивостью стариков, злоумышленница рассказала, что нынешние купюры в ближайшее время выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на обновленные», - рассказали в главке.

Хозяева уже намеревались передать все свои сбережения (85 тыс. грн) злоумышленнице, но не успели, поскольку в это время к ним пришла настоящая работница соцслужбы.

Увидев ее, злоумышленница быстро вырвала из рук пенсионеров деньги, оттолкнула представительницу службы и исчезла.

Полицейские установили личность злоумышленницы и место ее пребывания. Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 131 тыс. грн.

Как отметил начальник Хмельницкого отделения полиции Александр Мильчук, сейчас фигурантка проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Автор: Лариса Козовая