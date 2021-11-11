По данным полиции, пострадали двое детей в возрасте 13 лет. Их госпитализировали.

Водитель Toyota Land Cruiser, совершивший наезд на пешеходов в Харькове 11 ноября, ранее привлекался к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Однако, по словам главы МВД, дело до суда не дошло. Год назад производство закрыли. Монастырский пообещал, что правоохранители выяснят причины такого решения.

Сейчас полицейские проверяют водителя внедорожника на наркотики, поскольку подозревают, что тот был под действием наркотических или психотропных веществ.

Читайте такжеВ Днепре в закрытой квартире нашли связанное веревками тело (фото)"Лицо, которое сегодня сбило двух детей на пешеходном переходе в Харькове задержано полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ", – говорится в заметке министра.

Что произошло

Вечером в четверг, 11 ноября, внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу людей, которые переходили дорогу.

По данным полиции, пострадали двое детей в возрасте 13 лет. Их госпитализировали

На месте происшествия работают следователи и медики.

Автор: Яна Ставская