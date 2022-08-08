Служба безопасности Украины заблокировала в Винницкой области канал нелегальной миграции потенциальных призывников в страны Евросоюза.
Об этом сообщило Управление СБ Украины в Винницкой области.
Как отмечается, злоумышленники использовали противоправный механизм по изготовлению фиктивных документов об обучении в высших учебных заведениях стран Евросоюза. Это было основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска.
По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Винницы и двое граждан Украины, которые в настоящее время временно находящиеся за рубежом. Пакет фиктивных документов, якобы подтверждающих обучение в европейских вузах, фигуранты производства оценивали от 3000 до 4000 долларов с человека.
Правоохранители разоблачили злоумышленников в центре Винницы во время получения денежных средств от очередного уклониста. Дельцов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В рамках уголовного производства им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
По оперативным данным, схема функционировала несколько месяцев, за это время их "услугами" успели воспользоваться до 10 потенциальных призывников.