По словам военных, на фронте сейчас актуальнее не люди, а техника.

До 23 августа 2022 года в Украине введено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация в ряды ВСУ. Поскольку полномасштабная война с Россией продолжается, на основании правового режима военного положения сроки мобилизации будут продлены.

Об этом рассказал член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, пишет Апостроф.

"Правовые основания для мобилизации - правовой режим военного положения. То есть когда вводится правовой режим военного положения, государство имеет право проводить мобилизацию, в том числе общую. Соответственно указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения. Поскольку война завтра у нас точно не закончится, правовой режим военного положения будет продолжен, соответственно будет издан новый указ, который позволяет проводить мобилизацию", - пояснил он.

Рахманин уточнил, что указ о мобилизации не означает, что она должна проводиться ежедневно.

"Это означает, что государство в случае необходимости на период действия правового режима военного положения может мобилизовать определенное количество лиц. Когда, кого и сколько, это уже определяют вооруженные силы. Указ просто предоставляет правовые основания", - добавил он.

Однако, по словам военных, на фронте актуальнее не люди, а техника.

"Что нам сейчас нужно для продолжения операции - это тяжелое вооружение", - подчеркнул командующий Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.

Однако пока нет никаких оснований останавливать мобилизацию в Украине после 23 августа.

"Не думаю, что мобилизация будет остановлена", - пояснил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. - "Мы каждый день теряем ранеными и убитыми наших бойцов, выбывают отдельные военно-учетные специальности. Сейчас нельзя прекращать мобилизацию – это однозначно. Мы ежедневно несем потери и нужно восполнять личный состав Вооруженных Сил Украины".

Впрочем, по словам Костенко, новый этап мобилизации может быть более прицельным.

"Не думаю, что мобилизация будет полномасштабной. Но все равно будут отбирать людей на те специальности, которые выбывают", - резюмирует он.

А вот военный эксперт Михаил Жирохов наоборот считает, что мобилизация может быть даже более масштабной, ведь потери украинцев на фронте серьезные.

"23 августа заканчивается и действие военного положения, а мобилизация это один из элементов военного положения. Принимая во внимание ситуацию на фронте, мобилизация, конечно, будет продолжена, и она будет более масштабной, поскольку оперативный резерв, который в большинстве сейчас и мобилизован, к сожалению, заканчивается. Потери личного состава, не только безвозвратные, но и санитарные, раненые - достаточно велики за эти месяцы. И те люди, которые были мобилизованы, вероятно, не покрывают потребностей фронта", – отметил Жирохов.

Ранее аналитики подсчитали, сколько техники потеряли Россия и Украина на поле боя. Так, по их данным, Россия с начала вторжения в Украину потеряла не менее 5020 единиц военной техники. Потери Украины они оценивают в 1388 единиц техники.

Что касается потерь личного состава, то по данным Генштаба ВСУ, украинцы уничтожили более 42 тысяч россиян. А вот о потерях ВСУ известно мало: по последним словам президента Владимира Зеленского по состоянию на конец июля 2022, Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными, при том, что на пике боевых действий в мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих в день.

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о реальные потери ВСУ на войне. По его словам, они существенно отличаются от огромных потерь врага.

"У меня есть данные, но я не могу их обнародовать, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага. Самый пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они. Тогда перевес врага был наибольшим, особенно на Донбасском направлении - они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае действительно до ста ребят и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: