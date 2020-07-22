В Киеве сразу в двух разных местах нашли подозрительные чемоданы (фото, видео)

Найдены чемоданы с неизвестным содержимым.

Возле станции метро Вокзальная началась эвакуация из-за найденного подозрительного чемодана. Также чемодан с неизвестным содержимым выявлен возле подземного перехода на площади Космонавтов.

Об этом сообщают сообщества dtp.kiev.ua и Киев оперативный в Facebook.

«В Киеве на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным содержимым. На месте – полиция и взрывотехники», – говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

«Вблизи со станцией метро «Вокзальная» нашли еще одну подозрительную сумку. Проводится эвакуация», – сообщил «Киев.Оперативный», обнародовав видеозапись из подземки.

Станцию метро "Вокзальная" закрыли на вход и выход. Как заявили в пресс-службе метрополитена, правоохранители проводят проверку.

"Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

При этом в Telegram-канале метрополитена сообщается еще и об анонимном звонке о минировании.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - уточняется в сообщении.

Обновлено. Позже (по состоянию на 13:20) стало известно, что взрывоопасных предметов на "Вокзальной" не обнаружено, станция начала работать в обычном режиме.

Вблизи со станцией метро «Вокзальная» нашли еще одну подозрительную сумку. Проводится эвакуация. Опубликовано Киев ОперативныйСреда, 22 июля 2020 г.

Увага! Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. Опубліковано КП "Київський метрополітен" Середа, 22 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, на фоне событий в Луцке, в Киеве взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».

Около 12 часов дня аноним сообщил по линии "102" о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

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