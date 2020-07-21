Возле метро "Минская" в Киеве произошел взрыв: обезвредили две самодельные взрывчатки (видео)

В полиции сообщили, что обезвредили подозрительную коробку, найденную возле одного из киосков, которая находится рядом со станцией метро "Минская" в Киеве.

В Киеве возле станции метро "Минская" обезвредили два самодельных взрывных устройства путем подрыва на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12 часов дня аноним сообщил по линии "102" о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. (...) Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - написал Кличко.

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В свою очередь, как сообщает пресс-служба полиции Киева, правоохранители обезвредили подозрительную коробку, найденную возле одного из киосков, которая находится рядом со станцией метро "Минская" в Киеве.

"Сегодня полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку.

"В целях безопасности она была обезврежена на месте. Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранители и проверять прилегающую территорию".

Поблизу із станцією метро Мінська таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло, але нагадаємо, що раніше ми... Опубліковано Киев ОперативныйВівторок, 21 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 июля, в Киеве начали эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. В частности, из-за подозрительного предмета эвакуировали людей возле станции метро "Минская". Также в сети сообщают об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza. Там поступил звонок о минировании.

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