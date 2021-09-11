Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и в рамках расследования проводятся экспертизы.

В Хмельницком из-за массовое отравление учеников школы в полицию обратились 39 родителей. На сегодня всего медики оказали помощь 92 детям.

Как сообщили в пресс-службе полиции, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования проводятся экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Отравление в школе Хмельницкого: что известно

Как сообщал УНИАН, Хмельницкое учебно-воспитательное объединение №1, где вероятно отравились дети, с 9 сентября перевели на дистанционное обучение. Работа пищеблока приостановлена.

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Госпитализация школьников началась с 7 сентября. По состоянию на 9 сентября в больнице находились 10 детей. У одного ребенка подтвердили COVID-19.

Сейчас известно, что в различные медицинские учреждения, в том числе и семейных врачей, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

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Автор: Виктория Гордиенко