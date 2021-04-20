В итоге нарушитель оказался в наручниках.

В Киеве маршрутчик, нарушивший карантинные ограничения, устроил драку с патрульными.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская" с водителем маршрутки №772. В салоне было превышено разрешенное количество пассажиров, за что транспортное средство было остановлено.

"Водитель оказал отчаянное сопротивление и начал драку патрульными. Силами трёх человек удалось успокоить бурьяна и надеть наручники", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован