Луцкий террорист оказался уроженцем России (фото)

Известно, что ранее террорист привлекался к уголовной ответственности.

Человек, захвативший заложников в Луцке, — уроженец России. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире канала "Украина 24".

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"Личность правонарушителя установлена, из того, что я сейчас могу сказать, - это гражданин 1975 года рождения, уроженец Российской Федерации, сейчас гражданин Украины, и проживает в Луцке", - заявил он.

"Ранее он привлекался к уголовной ответственности, был судим и отбывал срок по тяжкой статье, это 187 статья Уголовного кодекса под значком 4 – это групповой разбой. В 2013 году был освобожден", — добавил Шкиряк.

Захват заложников в автобусе: что произошло в Луцке

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красиловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет. В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

По информации заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник, захвативший автобус с пассажирами, позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

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