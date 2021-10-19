Трагедия в Одессе случилась во вторник, отметили в полиции.

В понедельник, 18 октября, в Одессе поезд смертельно травмировал мужчину, который лег перед ним на рельсы.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП в Одессе произошла около 10:00 возле железнодорожной станции "Одесса – Застава 1".

По словам машиниста, гражданин лег на рельсы перед приближавшимся локомотивом.

Читайте такжеСекунды до гибели: в сети показали, как железнодорожник спас пешехода в Ривне (видео)"Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить поезд не успел. Сейчас обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Ранее стало известно, что в Украине в течение сентября на железной дороге погибло много людей. В частности, в Одессе на железнодорожной станции "Одесса – Застава 2" электропоезд смертельно травмировал мужчину, который переходил пути.

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Автор: Лариса Козовая