Потерпевший получил удар ножом в живот.

В Одессе женщина тяжело ранила ножом ревнивого мужа.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в квартире супругов на улице Химической после семейного праздника.

"Как только гости разошлись, между хозяевами на почве ревности возник конфликт. Разъяренная безосновательными обвинениями и оскорблениями 29-летняя женщина в порыве гнева схватила нож и ударила мужа в живот", - рассказали в главке.

Медики госпитализировали 24-летнего пострадавшего, получившего проникающее колото-резаное ранение живота, и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, недавно на Коломыйщине мужчина из ревности убил бывшую жену, после чего совершил самоубийство.

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Автор: Лариса Козовая