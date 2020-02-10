В Одессе рухнула стена скандальной высотки возле дельфинария - очевидцы (видео)

Газобетонные блоки упали на детскую площадку и территорию, прилегающую к «M1 Club Hotel».

Сегодня в Одессе на Ланжероне рухнула стена скандально известного высотного здания, которое строится возле дельфинария «Немо».

Читайте такжеНа Харьковщине стена дома насмерть придавила мужчину (видео)

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

Как отмечается, обрушилась стена строения, расположенного рядом с отелем «M1 Club Hotel».

Газобетонные блоки упали на детскую площадку и территорию, впритык прилегающую к «M1 Club Hotel».

О пострадавших информации нет. В соответствующих ведомствах случившееся пока не комментируют.

По предварительным данным, застройщиком является компания, имеющая отношение к владельцу дельфинария Андрею Кисловскому.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно проходили протестные акции из-за строительства высотного здания возле дельфинария «Немо».

12 января 2019 года в Одессе на стройплощадке возле дельфинария «Немо» в результате падения строительного крана погиб рабочий.

Узнав о ЧП, к строительной площадке прибыли представители различных общественных организаций, сотрудники полиции и представители частного охранного агентства, которые вытолкали с площадки журналистов и активистов. При этом охранники произвели несколько выстрелов в воздух.

По фактам гибели человека и стрельбы были открыты уголовные производства.

Активисты провели акцию протеста «Дельфинарий на костях», во время которой потребовали остановить стройку на Ланжероне.

Одним из владельцев дельфинария является депутат Одесского городского совета Андрей Кисловский.