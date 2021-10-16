Женщина входила в трамвай через заднюю дверь, в этот момент трамвай тронулся - и она выпала из него.

В Суворовском районе Одессы из трамвая, тронувшегося с остановки, выпала пенсионерка.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил один из местных Telegram-каналов.

Инцидент произошел на остановке в районе детского оздоровительного центра "Молодая гвардия".

Как отмечается, женщина-водитель начала движение, не убедившись в том, что все пассажиры зашли в вагон, и пенсионерка, входившая через заднюю дверь, выпала.

Читайте такжеВ России пенсионерка-зацеперша парализовала трамвай (видео)"Водитель пыталась дать денег пострадавшей, чтобы замять дело, а когда та отказалась, хотела покинуть место происшествия. Помешал этому один из пассажиров трамвая, который стоял на трамвайных путях, а когда вагон все равно начал движение, запрыгнул на сцепление, закрыв лобовое стекло", - говорится в сообщении.

В результате трамвай не смог сдвинуться с места до приезда полиции и скорой помощи, которую вызвали другие пассажиры.

Ранее в Киеве женщина выпала из трамвая, у которого отказали тормоза. Люди выпрыгивали из салона на ходу. А в центре Одессы трамвай сошел с рельсов и сбил мужчину на тротуаре.

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Автор: Лариса Козовая