Из-за ЧП образовалась гигантская пробка.

В Одессе электропоезд смертельно травмировал мужчину, переходившего пути на железнодорожной станции "Одесса-Застава-2".

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня.

"Одессита, 1980 г. р., сбил электропоезд, когда он пересекал пути в неположенном месте. От полученных травм пострадавший погиб мгновенно", - рассказали в главке.

По словам машиниста, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния до мужчины остановить поезд не смог.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Очевидцы в социальных сетях рассказали, что из этого происшествия в район Слободки невозможно проехать.

"Поездку лучше отложить, поезд на переезде просто встал, и уезжать не собирается. Очень длинная пробка", - пишут люди.

Напомним, на днях на Харьковщине во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа-Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

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Автор: Лариса Козовая