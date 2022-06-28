По состоянию на утро 28 июня уже известно о 18 погибших в результате российского удара по ТЦ "Амстор". Еще 36 человек числятся пропавшими без вести.

В Полтавской области 28 июня объявлен Днем траура по погибшим в ТЦ "Амстор" Кременчуга.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Вчера в Кременчуге произошла трагедия. Страна-террорист Россия убила наших людей. Сегодня, 28 июня 2022 года, на территории Полтавской области объявлен Днем траура с целью памяти погибших в результате обстрела ТРЦ в городе Кременчуг. В знак скорби будет приспущен Государственный Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания. , – сообщил он.

По его словам, на данный момент разбор завалов в ТРЦ продолжается. 36 человек считаются пропавшими без вести.

"По состоянию на сейчас уже известно о 18 погибших в результате российского удара. Еще 36 человек числятся пропавшими без вести. 59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них были госпитализированы. Продолжаем поиски. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Лунин.

Как сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в эфире всеукраинского телемарафона, работы по ликвидации последствий ракетных ударов по ТЦ в Кременчуге продлятся еще 2-3 дня.

"Работы будут продолжаться еще около 2-3 дней, потому что спасатели только сегодня могут зайти с техникой внутрь. Площадь торгового центра была более 10 тыс. кв. м, и сейчас не все завалы еще разобраны. К сожалению, мы должны констатировать, что жертв может быть больше", - сказал мэр.

По словам Малецкого, в больнице находятся 7 тяжело раненых людей. Всего в больнице находятся более 20 человек, а за медицинской помощью обратилось 57.

Городской голова отметил, что в городе сегодня будет объявлен трехдневный траур и состоится внеочередная сессия городского совета.

"Городской совет помощь выделит для лечения тех, кто пострадал в результате атаки рашистов", - сказал Малецкий.

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

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