ВСУ будут бить по военным целям.

Ответ Украины на сегодняшний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге будет "долгим, тщательным, и со вкусом".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сейчас война в Украине пошла путём эскалации.

"Ясно, что мы ответим и ответим долго, тщательно и со вкусом. И они ответят нам... Война пошла путём эскалации. Мы будем бить по военным целям, это вопрос, который не оговаривается, ну, а целей у нас банк большой, вместительный и очень яркий. В ближайшее время мы услышим какие-то новости", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Захватчики ударили ракетами по торговому центру "Амстор", после чего в здании произошел масштабный пожар. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

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