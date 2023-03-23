В преступной группировке принимали участие украинцы из разных уголков государства.

Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку украинских "донатеров", которые переводили деньги на нужды российских военных и незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, в сговоре участвовали восемь жителей разных регионов Украины.

"Информацию о сборах они получали из пропагандистских Telegram-каналов. Всего фигуранты перевели около 200 тысяч гривен на криптокошельки, которые создали россияне", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий киберполиция заблокировала восемь криптовалютных кошельков, которые использовались в преступных целях. Общий баланс на счетах составляет около двух миллионов гривен.

По местам проживания фигурантов в Киеве, в Харьковской и Кировоградской областях правоохранители провели обыски. Были изъяты ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Задержание предателей Украины - последние аресты

Напомним, в Украине правоохранители продолжают "отбеливать" украинское общество от предателей и коллаборантов. В частности, сегодня в Житомирской области задержали бывшего военного, который развернул шпионскую деятельность против Украины в пользу ЧВК "Вагнер".

Также накануне СБУ задержала агента ФСБ России в Одесской области. Он передавал россиянам данные о новосозданном добровольческом батальоне "Черноморская Сечь".

Кроме этого, на территории области удалось поймать предателя, который корректировал удары армии РФ по Одесской области. Он наладил коммуникацию непосредственно с российскими "военными" корреспондентами.

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