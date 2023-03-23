Агентом оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей.

Контрразведка СБУ в Житомирской области задержала российского агента с позывным" Снаров", который собирался сбежать за границу.

Об этом говорится в сообщении Служба безопасности Украины. Уточняется, что агентом оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, который еще в начале 1990-х годов ушел в отставку. Сам он родом из Херсонской области, но проживал в Житомире.

Установлено, что в июле 2022 года разведывательное подразделение ЧВК "Вагнер" привлекло его к сотрудничеству через запрещенную соцсеть "Вконтакте". По совету российского куратора для конспирации предатель пользовался позывным "Снаров".

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По указанию россиян бывший украинский военный собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также "интересовался" персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

Также он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи органов государственной власти и правоохранительных органов. Соответствующая информация нужна была врагу для планирования и возможного совершения диверсий на в городе.

Мужчина собирал информацию о расположении в Житомире стратегически важных военных объектов, места дислокации подразделений военнослужащих и военной техники ВСУ. Добытые сведения наносил на карту, фотографировал и передавал изображения врагу для возможного использования во время планирования и ведения боевых действий.

По данным СБУ, предатель передавал "вагнеровцам" фотографии карт с пометками через каналы электронной связи. Особую активность мужчина проявил в течение сентября-октября 2022 года.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили приспешнику оккупантов о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с предателями

С начала войны в Украине активизировали борьбу с предателями и коллаборантами. Чуть ли не ежедневно СБУ отчитывается о разоблачении предателей в разных областях. Так, 3 марта сотрудники СБУ обнаружили в своих рядах поклонницу "русского мира", которая работала в региональном подразделении СБУ. По состоянию на март в суд передано уже более 300 дел против коллаборантов.

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