В области снова блэкаут, отключения будут длительными.

В Днепропетровской области из-за ракетной атаки под землей были заблокированы более 3 тысяч шахтеров.

"В результате массированной атаки и отсутствия электроснабжения в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах под землей были заблокированы более 3 тысяч шахтеров. Сейчас всех подняли на поверхность", - сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Лукашук отмечает, что ситуация с электроснабжением в регионе остается тяжелой, поскольку оккупанты нанесли энергосистеме значительные повреждения.

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"У нас опять блэкаут. Пожалуйста, будьте готовы к тому, что отключения будут длительными", - сказал он.

Ракетная атака РФ: что известно

16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны. В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Компания "Укрэнерго" объявила, а затем прекратила действие чрезвычайной ситуации (blackout) в объединенной энергосистеме Украины после массированных российских ракетных ударов в пятницу, 16 декабря.

В Днепропетровской области в результате ракетного удара три человека погибли, 16 получили ранения.