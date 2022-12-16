Отмечается, что энергетики пытаются соблюдать график почасовых отключений.

Компания "Укрэнерго" прекратила действие чрезвычайной ситуации (blackout) в объединенной энергосистеме Украины после массированных российских ракетных ударов в пятницу, 16 декабря.

Как сообщает пресс-служба компании, чрезвычайную ситуацию вводили из-за ударов по украинских теплоэлектростанциях, гидроэлектростанциях и подстанциях магистральных сетей и потери свыше 50% потребления.

Режим ЧС касался только рыночных операций.

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"Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, которая наступила 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", - указано на сайте компании.

Ракетный удар по Украине 16 декабря

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

В общем РФ выпустила по Украине 74 ракеты силы ПВО сбили 60 из них.

В "Укрэнерго" ранее сообщили, что больше всего от российских атак пострадали северный, южный и центральный регионы. Из-за того, что это уже девятая волна ракетных ударов по украинским энергообъектам, восстановление может занять больше времени. Первым делом подключат объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

В результате массированного ракетного обстрела электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. В соответствии с кодексом системы передачи, потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).

Учитывая это НЭК, согласно правилам рынка, сообщила о наступлении чрезвычайной ситуации начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.

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