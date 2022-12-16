Компания "Укрэнерго" прекратила действие чрезвычайной ситуации (blackout) в объединенной энергосистеме Украины после массированных российских ракетных ударов в пятницу, 16 декабря.
Как сообщает пресс-служба компании, чрезвычайную ситуацию вводили из-за ударов по украинских теплоэлектростанциях, гидроэлектростанциях и подстанциях магистральных сетей и потери свыше 50% потребления.
Режим ЧС касался только рыночных операций.
"Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, которая наступила 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", - указано на сайте компании.
Ракетный удар по Украине 16 декабря
В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.
В общем РФ выпустила по Украине 74 ракеты силы ПВО сбили 60 из них.
В "Укрэнерго" ранее сообщили, что больше всего от российских атак пострадали северный, южный и центральный регионы. Из-за того, что это уже девятая волна ракетных ударов по украинским энергообъектам, восстановление может занять больше времени. Первым делом подключат объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.
В результате массированного ракетного обстрела электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. В соответствии с кодексом системы передачи, потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).
Учитывая это НЭК, согласно правилам рынка, сообщила о наступлении чрезвычайной ситуации начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.
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