В Кривом Роге спасатели продолжают поиски мальчика, родители которого погибли.

В Днепропетровской области в результате ракетного удара три человека погибли, 16 получили ранения.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровщиной сбили 10 вражеских ракет. "...Шестнадцать человек получили ранения. Трое погибли. Это преступление, как и сотни других, совершила Россия", - отметил он.

Лукашук уточнил, что в Кривом Роге, в результате ракетного удара по жилому дому погибли три человека, двое из них – молодые супруги.

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"Спасатели продолжают искать маленького мальчика, работы по разбору завалов продолжаются. 13 человек, среди которых четверо детей, получили ранения. Все госпитализированы", - сообщил председатель облсовета.

Он добавил, что, по предварительной информации, в дом попала ракета Х-101.

Кроме того, отметил Лукашук, ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры в разных районах Днепропетровской области. В Никопольском и Криворожском трое работников подстанций получили ранения, сейчас они в больницах.

Девятый массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты выпустили по территории Украины 76 ракет.

В результате обстрела Днепропетровская область была полностью обесточена.

В Кривом Роге российская ракета попала в многоквартирный жилой дом, также полностью разрушен энергетический объект.

Днем начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщал о восьми раненых, из них четверо детей.

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