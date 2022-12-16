Отмечается, что из-за сегодняшних российских обстрелов потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы.

В "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 16 декабря 2022 года. Как сообщается на сайте компании, в результате российских атак с энергообъектов произошла потеря 50% потребления объединенной энергосистемы Украины (ОЭС). В связи с этим компания объявила о режиме системной аварии.

"16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что согласно п. 2.4 Кодекса системы передачи, определяет наступление режима системной аварии", — говорится в сообщении.

По правилам рынка, в случае столь значительной потери потребления электросистемы объявляется чрезвычайная ситуация:

Видео дня

"По правилам рынка (глава 9 пп. 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года".

Массированная ракетная атака по Украине 16 декабря 2022 года

16 декабря Россия устроила массированный ракетный обстрел территории Украины. Взрывы звучали в ряде городов – Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и других.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил о пролете над Украиной более 60 ракет, ПВО сработала неплохо.

В Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за попадания вражеских ракет в энергообъекты. Сообщалось, что обесточены Харьков и Кировоградская область.

В результате массированной ракетной атаки России 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут возобновлять энергоснабжение", — отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: