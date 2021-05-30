На территории Киева и области проводилась специальная полицейская операция.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на руководителя столичного главка Андрея Крищенко.

Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

По словам Крищенко, сразу на территории столицы и области была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию преступника.

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, призвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - рассказал он.

Напомним, 28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы, 1973 года рождения, уроженец Азербайджана. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области.

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Автор: Тамара Отовская