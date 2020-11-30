Группа детей, среди которых также был сын пограничника, нашли опасную «игрушку» на улице.

В Одесской области пограничник отобрал у детей боевую гранату, с которой они играли возле реки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Белгород-Днестровского пограничного отряда, инцидент произошел вечером 29 ноября.

«Пограничник Евгений Чебан возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки мужчина заметил группу детей, среди которых был и его сын… Пограничник заметил, что предмет, которым играла дети, вероятнее всего - боевая граната», - сообщили в пресс-службе.

Дети пояснили, что нашли «игрушку» на улице, пограничник немедленно забрал у них гранату и отвел их на безопасное расстояние.

На место происшествия военнослужащий вызвал представителей ГСЧС и Нацполиции. До приезда саперов, охрану боеприпаса обеспечил пограничный наряд отделения «Петровка».

Обнаруженный боеприпас, похожий на гранату Ф-1, направлен на экспертизу.

Напомним, в Саратском районе Одесской области 17-летнему юноше оторвало руку из-за взрыва гранаты, которую он нашел в чужом автомобиле.

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Автор: Лариса Козовая