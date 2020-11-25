Несовершеннолетнему оторвало руку в результате взрыва гранаты, которую он нашел в чужом автомобиле.

В Саратском районе Одесской области 17-летнему юноше оторвало руку из-за взрыва гранаты, которую он нашел в чужом автомобиле.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по факту ЧП, которое произошло вчера вечером, проведена проверка.

«В ходе проверки было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме. Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле», - сказано в сообщении.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Изъятые с места происшествия осколки гранаты правоохранители направили на экспертизу.

Взрыв в Сарате: подробности

Вечером 24 ноября на окраине пгт Сарата Одесской области из-за взрыва юноше оторвало руку.

Изначально сообщалось, что 17-летний житель Сараты получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Пострадавшего доставили в реанимацию. Предполагалось, что юноша шел через поле, под его ногами взорвался неизвестный предмет.

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Автор: Лариса Козовая