Клиентская сеть злоумышленников распространялась на четыре области Украины, выяснили правоохранители.

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу по подделке COVID-сертификатов, возглавляемую депутатом одного из районных советов Харьковщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе следственных действий в Луганской области разоблачена межрегиональная группа лиц, которые массово подделывали сертификаты о прививках от COVID-19 и справки о негативных ПЦР-тестах", – говорится в сообщении.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который к тому же является депутатом местного совета. Кроме того, к сделке причастны две жительницы Луганщины, которые возглавляли частную коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом, а поддельные COVID-сертификаты были частью "пакета" их клиентов.

Отмечается, что депутат местного совета отвечал за "достоверность" фальшивок. Он обеспечивал внесение данных относительно прививки в электронную систему eHealth в отношении украинцев, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка 2,2 тыс. грн.

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В СБУ добавили, что клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали восемь эпизодов этой противоправной деятельности. В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях коммерсантов в Луганской области и в служебных помещениях центра в Харьковской области изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений); ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, избрание им меры пресечения и отстранение медика от выполнения служебных обязанностей.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Ранее стало известно, что Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (№6084). Документом, в частности, предполагалась "ковидная амнистия" для некоторых граждан.

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