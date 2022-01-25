Проект закона поддержали только 186 народных избранников.

Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (№6084). Документом, в частности, предусматривалась "ковидная амнистия" для некоторых граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта в целом в качестве закона проголосовали 186 народных депутатов из 312, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты также не поддержали предложение вернуть этот законопроект на доработку с последующим внесением его на второе чтение.

Законопроектом предлагалось дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 321-3 "Подделка документов, касающихся проведения профилактических прививок, их сбыт и использование".

Этой статьей определялось, в частности, что изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, – наказывается штрафом от 3 тыс. до 6 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5 тыс. 100 до 102 тыс. грн) или арестом на срок от 2 до 5 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Читайте такжеУкраина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения РоссииВнесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию или данных в электронную систему здравоохранения по проведению профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней – наказывается штрафом от 4 тыс. до 8 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 68 тыс. до 136 тыс. грн) или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, – наказывается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или общественными работами на срок до 200 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, согласно законопроекту, лицо, использовавшее поддельные документы, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило об этих фактах в орган, должностное лицо которого в соответствии с законом наделено правом сообщать о подозрении, до получения таким органом информации об этом уголовном преступлении из других источников.

Во время обсуждения законопроекта некоторые депутаты, в частности, отмечали, что законодательством уже и так установлена ответственность за подобные действия, поэтому предложенные законопроектом изменения являются неактуальными.

Напомним, в ноябре 2021 года парламент сделал первый шаг к введению "ковидной амнистии" – комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал освобождение от ответственности некоторых украинцев, которые купили поддельные сертификаты.

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