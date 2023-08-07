Мальчик пришел на пляж с семьей.

Одесские правоохранители из-за гибели ребенка на побережье под обрушившимся склоном начали сразу два уголовных производства.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, установлено, что сегодня ребенок вместе со своей семьей пришел на побережье, в селе Фонтанка-2, на отдых.

"Предварительно установлено, что мальчик утром пришел на пляж вместе с мамой, старшим братом, тетей и двоюродной сестрой. Семья отдыхала на берегу, когда произошел оползень. Десятилетний мальчик получил повреждения, несовместимые с жизнью", - рассказали в полиции.

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По факту гибели ребенка на пляже начато два уголовных производства. В частности, правоохранители открыли дела по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай с малолетним ребенком") и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в полиции отмечают, что ранее эта семья в поле зрения правоохранителей и социальных служб не попадала. Сейчас устанавливаются полные обстоятельства происшествия. О причинах оползня пока не сообщается.

По словам местных жителей, трагедия произошла на "диком пляже " - там произошел обвал берегового уступа и ребенок погиб буквально на глазах матери. Люди говорят, что семья отдыхала вблизи указанного вертикального уступа.

Трагедия в Одессе - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа в пригороде Одессы произошел оползень, из-за чего погиб 10-летний мальчик. По данным полиции, трагедия имела место на улице Набережной села Фонтанка-2. Ребенок умер до приезда скорой помощи и спасателей. Как выяснилось, ребенка из-под завалов изъяли родные, которые услышали грохот и бросились на помощь, но было уже поздно.

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