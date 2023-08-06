Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются, отметили в полиции.

Сегодня, 6 августа, в Одесском районе на побережье Черного моря из-за оползня погиб 10-летний мальчик.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла в селе Фонтанка. "Утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Набережной произошел оползень, в результате чего засыпало ребенка", - рассказали в управлении.

Отмечается, что 10-летний мальчик умер до приезда скорой помощи и спасателей. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, спасатели, медики.

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Продолжается разбор земли, чтобы убедиться, что под ней больше никого нет. Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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Как сообщал УНИАН, недавно в районе горного курортного поселка Шови в Грузии произошел оползень около 5 миллионов кубических метров земли. В результате, повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты и тому подобное.

Вследствие бедствия погибло более 10 человек, среди которых - гражданка Украины. Еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

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