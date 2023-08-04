Полиция собирает информацию об учреждении.

В летнем лагере в Киевской области утонул 10-летний мальчик, который вместе с другими воспитанниками пошел купаться, и не вернулся на берег.

Информируя о трагическом событии начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что тренер детского лагеря задержан.

"Родители нашли первое попавшееся объявление о детском лагере, на улице передали сына "воспитателю", а вчера приехали в морг забрать тело своего Ивана. Так закончилось купание детей в селе Ходосовка на территории престижного комплекса отдыха. Как оказалось, именно сюда тренер привел купаться 8 мальчиков. В результате, из воды вышло только 7 детей, труп еще одного ребенка вытащили со дна водолазы", - написал Небитов.

По его информации, тренер, отвечавший за жизнь воспитанников сейчас задержан. За оставление в опасности, имевшей смертельные последствия для ребенка, 36-летнему "воспитателю" грозит до 8 лет лишения свободы.

"Шокирует то, что летний лагерь до сих пор не предоставил правоохранителям ни одного документа о своей деятельности. И это сомнительное учреждение, и сами родители нарушили все правила безопасности и пока не случилась беда, чихать хотели на риск для жизни ребенка", - подчеркнул Небитов.

Трагедии на воде - последние новости

Справка. В ГСЧС заявили, что фиксируют увеличение количества погибших людей на воде. Если сравнить с прошлым годом, то количество погибших больше на 20%. На этот день, с начала года, у нас зафиксировано 640 погибших, из них – 60 детей.

Так, в начале года в Киевской области провалился под лед и утонул 11-летний мальчик.

В январе в Киевской области на реке Рось под лед провалилась группа детей. Двое детей были спасены, один ребенок погиб.

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