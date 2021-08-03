На теле погибшего Виталия Шишова были найдены незначительные телесные повреждения характерные для разового падения.

Основные версии гибели Шишова – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он рассказал, что сейчас полиция расследует гибель Шишова по статье 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство.

Наиболее вероятные на сегодня две версии - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Читайте такжеКто такой белорус Виталий Шишов, которого нашли повешенным в КиевеТакже он рассказал, что на теле погибшего были найдены ссадины на носу, левом колене, на груди и была небольшая рана на верхней губе слева.

Он добавил, что такие травмы характерны для разового падения человека.

Кроме того, Клименко рассказал, что в полиции отсутствуют данные, что за Шишовым следили, кроме того, он не обращался в Нацполицию по поводу угрозы своей жизни или слежению за ним.

Виталий Шишов активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко перебираться в Украину. По словам его друзей, активист занимался верификацией данных по беженцам, поскольку среди них было немало замаскированных сотрудников белорусских спецслужб.

Исчезновение и смерть Шишова

2 августа в Киеве пошел на пробежку и не вернулся домой глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

Под утро 3 августа тело Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В "БГУ" подтвердили, что за Шишовым следили. Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Министры иностранных дел ряда европейских стран призвали власти Украины надлежащим образом расследовать смерть председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Автор: Дмитрий Хилюк