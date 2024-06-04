В ТЦК говорят, что военные хотели перегородить ему путь.

В понедельник, 3 июня, в сети опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия во Львовской области с участием работников ТЦК.

Сообщалось, что военнослужащие Территориального центра комплектования и социальной поддержки на автомобиле сбили мужчину, который пытался убежать от них на велосипеде. На видео можно увидеть, как машина съехала на обочину, а мужчина поднялся и начал убегать.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что военнослужащие попросили мужчину предъявить документы, а тот начал вызывающе и агрессивно себя вести, нецензурно выражаясь и оскорбляя их.

Видео дня

"Далее гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Поэтому догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось убежать", - говорится в заявлении областного ТЦК.

Конфликты с ТЦК: последние новости

Ранее в сети публиковали видео скандала в Харькове, во время которого один из военных нанес удары мужчине. Тогда в ТЦК и СП заявили, что конфликт возник из-за того, что нетрезвые люди применили физическую силу против военнослужащих, унижая их достоинство.

Также сообщалось, что в Черновцах гражданский и работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки обвинили друг друга в нападении.

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