После застолья по случаю дня рождения 2-летнего мальчика, члены семьи сели в автомобиль, чтобы отвезти крестного отца ребенка-именинника домой.

В результате страшной аварии, произошедей вечером 22 августа вблизи поселка Бродецкое Винницкой области, погибли две семьи с детьми и их близкие.

Как рассказал УНИАН староста этого села Игорь Ткачук, в один момент погибла целая семья – два брата, их несовершеннолетняя сестра, жены, дети, теща одного из них и кум – крестный отец 2-летнего мальчика, который тоже был в салоне авто. Именно в тот день все они праздновали день рождения малыша.

"Все село шокировано тем, что произошло... В тот день они праздновали день рождения этого 2-летнего мальчика. Выпили, закусили, а потом, очевидно, решили отвезти домой своего кума, крестного отца ребенка-именинника. Почему все сели в авто, а не поехал только водитель – уже этого вам не скажет никто", - говорит Ткачук.

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По информации старосты села, за рулем автомобиля был 23-летний Руслан. Среди пассажиров - его жена, 2-летний сын, брат Дмитрий (1991 года рождения) с женой и четырьмя детьми, несовершеннолетняя сестра Валентина, теща Руслана и кум.

Ткачук рассказывает, что семья, в которой воспитывались Руслан, Дмитрий и Валентина, была неблагополучной. Их мать злоупотребляла алкоголем. За это ее в свое время лишили родительских прав и парни воспитывались в детдомах и интернатах. Но выросли смышлеными и работящими.

"Они были высотниками - занимались обрезкой высоких деревьев, дрова людям заготавливали. Словом, без работы никогда не были. Деньги имели, купили себе по дому, по машине. Дети учились в школе, звезд с неба не хватали, но всегда были одеты, накормлены, ухожены, - рассказывает староста. - Никто ничего о них плохого сказать не может. Был ли Руслан навеселе, когда садился за руль, покажет экспертиза".

На вопрос, как 12 человек поместились в пятиместный ВАЗ-2102, Ткачук объяснил, что поскольку у "двойки" большой багажник, туда они доставили сиденье из другого автомобиля. Именно там и сидели все дети.

ДТП с 12-ю погибшими в Винницкой области: что известно

Вечером 22 августа вблизи с. Бродецкое Хмельникского района Винницкой области столкнулись ВАЗ с грузовым автомобилем DAF.

В результате ДТП погибли 12 человек, которые находились в легковушке, среди них - 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Водителя грузовика задержали и поместили в изолятор временного содержания. Назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии. По факту ДТП открыто уголовное производство.

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