ДТП произошло в четверг вечером / скриншот
В Кировоградской области в результате ДТП погибли два работника дорожной службы.
Об этом идет речь в сюжете "ТСН.Ранок".
Накануне вечером военный МАЗ влетел в машину, которая клала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий вблизи села Малиновка. От удара грузовик перевернулся.
Один дорожник погиб на месте, другой скончался в скорой. Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали.
Причину столкновения выясняют эксперты.
Два человека погибли в результате автотрощи в Кировоградской области
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