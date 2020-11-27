Еще два человека серьезно пострадали.

В Кировоградской области в результате ДТП погибли два работника дорожной службы.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН.Ранок".

Накануне вечером военный МАЗ влетел в машину, которая клала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий вблизи села Малиновка. От удара грузовик перевернулся.

Один дорожник погиб на месте, другой скончался в скорой. Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали.

Причину столкновения выясняют эксперты.

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Автор: Юрий Годован