В дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Египте пострадала украинка. Сейчас данные о ее состоянии уточняются. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Сообщается, что 9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП.
"41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра. Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки", - рассказали в МИД.
Там уточнили, что погибших в результате ДТП нет:
"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет".
Как известно, накануне на востоке Египта произошло дорожно-транспортное происшествие - перевернулся автобус с туристами. Пострадали более 40 человек, среди которых украинцы.
ДТП с пострадавшими украинцами - последние новости
Как сообщал УНИАН, в июле в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. В автобусе находилось 9 граждан Украины. Все они были госпитализированы.
Ранее на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы. Все пассажиры продолжили путешествие на другом транспортном средстве, им была оказана консульская помощь.
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