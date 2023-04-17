По предварительной версии, нападавший ворвался в квартиру с целью ограбления.

В польском городе Легница в ночь на 16 апреля неизвестный мужчина напал с ножом на трех украинок.

Как сообщает польское издание LCA, в результате нападения погибла 37-летняя украинка, ее 14-летняя дочь и еще одна женщина получили ранения.

По данным СМИ, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Первой грабителя увидела 37-летняя жертва. Нападавший нанес ей смертельные ранения ножом. После этого злоумышленник напал с ножом на 14-летнюю девушку, которая проснулась от криков мамы, а также еще одну женщину, находившуюся в квартире.

Видео дня

14-летнюю пострадавшую с колото-резаными ранами груди госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая украинка получила ранения рук.

Полиция уже нашла и задержала нападавшего неподалеку от места преступления. Мужчина был в крови и имел с собой окровавленный нож. Задержанный ранее уже был судим за преступления против собственности.

Украинцы в Польше - последние новости

Новости с участием украинцев довольно часто появляются в польской прессе. Ранее 42-летняя беженка из Украины бросалась под колеса автомобилей в Варшаве, узнав о том, что Россия убила ее 20-летнюю дочь.

Впоследствии сообщалось, что в Варшаве украинка пробежала три километра по путям за поездом, в котором остались ее дети. Женщину остановила полиция и помогла ей встретиться с детьми.

Кроме того, в Польше украинка заявила, что ее изнасиловал водитель популярного сервиса такси, когда она возвращалась с вечеринки.

Вас также могут заинтересовать новости: