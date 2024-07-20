На рассвете микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом.

Пятеро граждан Украины, среди которых четверо детей, в критическом состоянии после ДТП в Польше, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Около 4 часов ночи 20 июля в районе польского города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом. В автобусе находилось 9 граждан Украины. Все они были госпитализированы", - информирует МИД.

Отмечается, что состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет.

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По данным МИД, на место чрезвычайного происшествия направляется консул генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии.

ДТП с украинцами

В прошлом месяце на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы. Все пассажиры продолжили путешествие на другом транспортном средстве, им была оказана консульская помощь.

Около недели назад в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения погибли водитель авто и его жена. 9 пассажиров, которые находились в маршрутном автобусе, не пострадали.

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