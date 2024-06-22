Пассажиров пересадили на другое транспортное средство, но его пришлось ждать более 7 часов.

Утром 22 июня на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы.

Как сообщает "Суспільне", о ДТП сообщили в Министерстве иностранных дел. Отмечается, что пострадавшим гражданам Украины была оказана консульская помощь. Сейчас все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве.

Пассажирка автобуса Оксана Волощук рассказала изданию, что автобус перевернулся в 5 часов утра. Водитель якобы заснул за рулем.

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"Он заснул за рулем. Потому что когда все падали и кричали, и потом начали вылезать через лобовое окно, он говорил: "Ну да, ну да, уснул, девочки, уснул, извините, уснул", - вспоминает Оксана.

Пассажиров пересадили в другой автобус, который пришлось ждать в течение примерно семи часов.

"Вот мы в 5 утра перевернулись - и сейчас мы едем 10 минут в нашем направлении. Семь часов мы слонялись просто никому ненужные", - рассказала пассажирка.

ДТП с украинцами

В ночь на 27 января в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии пострадали 18 человек.

В марте в Германии вблизи города Лейпциг произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще 29 человек получили травмы. Также среди пострадавших было двое украинок.

В Румынии 16 июня автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Четырех человек - двух взрослых и двух детей 14 и 16 лет - доставили в больницу.

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