По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

В Степногорске Запорожской области в результате ДТП два человека погибли, пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

5 сентября около 16 часов вблизи поселка городского типа Степногорск столкнулись Mazda CX и Daewoo. В результате аварии автомобиль Daewoo загорелся, что стало причиной смерти водителя 1993 года рождения и пассажира 1995 года рождения.

39-летний водитель автомобиля Mazda CX 1981 года и четыре его пассажира - 26-летняя женщина и трое детей: мальчик 2010 года и две девочки 2008 и 2019 рождения госпитализированы в больницу с травмами различной ступню тяжести.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Водителя «Mazda CX» задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Транспортные средства изъяты. Начато досудебное расследование.

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Автор: Денис Прядко