Парень объяснил, что хотел поучиться ездить на автомобиле.

В Харьковской области 14-летний местный житель в сутки угнал три автомобиля и попал на них в ДТП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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"За сутки 14-летний житель Краснокутского района угнал три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и Folkswagen Transporter", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о совершенных правонарушениях поступила в полицию 29 ноября.

По адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, которые в ходе следственно-оперативных действий установили личность злоумышленника.

"Как объяснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на автомобиле, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Folkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом", - рассказали в полиции.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам..

Сведения о происшествиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Светлана Макринская