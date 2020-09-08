Погибшими оказались водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ».

В Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля «ВАЗ» с иномаркой погибли три человека.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 13:00 на 167 км трассы М-04.

Читайте такжеВ Запорожье двое мужчин сгорели в автомобиле в результате ДТП (фото)

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099».

«В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ». Еще один пассажир «ВАЗа» получил травмы и был доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская