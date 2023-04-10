НАБУ объявило в розыск главу Фонда госимущества и ряд топ-чиновников / фото УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и еще ряд должностных лиц.

Как сообщили в НАБУ, они являются подозреваемыми по делу о создании преступной организации и завладении средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". 

Вместе с Сенниченко, занимавшим должность председателя Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили: 

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  • банкира Павла Присяжнюка;
  • бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина;
  • бывшего исполняющего обязанности директора "ОГХК" Артура Сомова;
  • бывшего исполняющего обязанности директора "ОПЗ" Николая Парсентьева;
  • владельцев компании "АгроГазТрейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко.
НАБУ объявило в розыск главу Фонда госимущества и ряд топ-чиновников  / коллаж УНИАН

Дело Дмитрия Сенниченко - что известно 

В марте НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе Фонда госимущества. Дмитрию Сенниченко по делу о завладении имуществом государственных предприятий - "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Следствие установило, что при содействии главы фонда, госпредприятия получали лояльных к нему руководителей, которые в свою очередь работали в пользу нескольких частных компаний (предоставляли продукцию, обеспечивали переработку по заниженным ценам и т.д.). В результате действий созданной Сенниченко преступной группировки, по версии правоохранителей, "ОПЗ" понесло убытки на сумму почти 391 миллиона гривен, а "ОГХК" – на более чем 118 миллионов. 

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