Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и еще ряд должностных лиц.
Как сообщили в НАБУ, они являются подозреваемыми по делу о создании преступной организации и завладении средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
Вместе с Сенниченко, занимавшим должность председателя Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:
- банкира Павла Присяжнюка;
- бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина;
- бывшего исполняющего обязанности директора "ОГХК" Артура Сомова;
- бывшего исполняющего обязанности директора "ОПЗ" Николая Парсентьева;
- владельцев компании "АгроГазТрейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко.
Дело Дмитрия Сенниченко - что известно
В марте НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе Фонда госимущества. Дмитрию Сенниченко по делу о завладении имуществом государственных предприятий - "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".
Следствие установило, что при содействии главы фонда, госпредприятия получали лояльных к нему руководителей, которые в свою очередь работали в пользу нескольких частных компаний (предоставляли продукцию, обеспечивали переработку по заниженным ценам и т.д.). В результате действий созданной Сенниченко преступной группировки, по версии правоохранителей, "ОПЗ" понесло убытки на сумму почти 391 миллиона гривен, а "ОГХК" – на более чем 118 миллионов.