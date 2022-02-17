В первый раз не хватило трех голосов.

Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 318 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Не голосовали за это решение 23 депутата, еще два были против, а 14 – воздержались.

Как сообщал УНИАН, Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года.

Читайте такжеГосударственный "Электронмаш" продали на повторном аукционе: вдвое дешевлеВ ноябре 2021 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако Верховная Рада 27 января не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Тогда для этого не хватило трех голосов.

После этого Сенниченко написал повторное заявление об отставке с поста главы Фонда госимущества по собственному желанию.

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