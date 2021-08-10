Пассажиры заплатили за проезд бойца (18 гривень), потому что иначе водитель везти того не хотел. А сам водитель в итоге даже отменил следующий рейс в село в тот же день.

В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса по маршруту Горбовцы - Глыбока отказался бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. В результате водитель устроил скандал с пассажирами, которые встали на защиту парня.

Как рассказала в Facebook сестра погибшего участника АТО Корнелия Василаш, в тот день она ехала в том же автобусе. По ее словам, в селе Стерче в транспорт зашел участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину. Однако водитель выгнал бойца, потому что, по его словам, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – человек с инвалидностью.

Женщина вступилась за бойца и попросила водителя открыть дверь и впустить парня. Другая пассажирка заплатила за проезд бойца (18 гривень), потому что иначе водитель везти того не хотел.

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривень", – написала очевидица инцидента в Facebook.

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Когда женщина сделала замечание водителю, напомнив, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, то услышала в ответ: "Я его туда не посылал".

За свою позицию в отношении бойца Корнелия Василаш и сама "поплатилась": в результате ссоры водитель начал выгонять и ее, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе".

В комментариях к посту в Facebook пользователи осудили поведение водителя, который поступил в разрез с требованиями закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Водитель в итоге даже отменил следующий рейс в деревню в тот же день.

Напомним, в Одесской области случился похожий скандал с водителем маршрутки и ветераном. Тамошний водитель, впрочем, после инцидента немножко "позеленел".

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Автор: Виктория Гордиенко