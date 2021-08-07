На удостоверение военного водитель отреагировал словами:"Как вы за*бали со своими удостоверениями".

Водитель 25-го маршрута города Черноморска Одесской области нахамил пассажиру, который предъявил военное удостоверение для бесплатного проезда.

Об инциденте в сети писали 2 августа.

По словам очевидцев, маршрутчику не понравился еще один льготник в салоне автобуса, и он отреагировал словами: "Как вы за*бали со своими удостоверениями!"

Потом водитель крикнул военному:"Иди н*хрен отсюда". За что получил несколько ласковых слов от пассажира.

Читайте такжеЛег на рельсы перед поездом: в Одесской области мужчина совершил самоубийствоУже сегодня одесский активист Демьян Ганул в Facebook сообщил, что грубияна проучили. Мужчину облили зеленкой.

"Наверняка многие из вас знают ситуацию, в которой водитель маршрутного такси Черноморск-Одесса (25) в грубой форме ответил участнику российско-украинской войны. С применением мата послал защитника подальше отказав в гарантированном государством бесплатном проезде. Сегодня мы нашли этого "мужчину", провели воспитательную беседу после которой ему стало стыдно, и он позеленел, теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги, защитников Украины следует уважать", – написал Ганул.

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Автор: Иван Бойко