Борьба за его жизнь велась на протяжении последних десяти дней.

В Харькове умер раненый на Донбассе боец 57-й бригады Вооруженных сил Украины старший лейтенант Дмитрий Сивоконь.

Об этом сообщил на странице в Facebook первый командир воинской части А2176 (спецподразделения военной службы правопорядка) Вадим Музюкин.

"Сколько всего мы вместе с тобой прошли в Сармате... С тобой можно было и в огонь и в воду! Спасибо тебе за службу, мой друг!!!",- написал он.

Как уточняет запорожский сайт "Индустриалка", с начала агрессии РФ против Украины Дмитрий Сивоконь служил в рядах "Сармата" на должности старшего сержанта взвода и патрульно-постовой службы ВСП "Сармат". Офицер-психолог воинской части Андрей Дячко рассказал, что Дмитрий проявил лидерские качества командира, поэтому после сержантского получил первичное офицерское звание младшего лейтенанта.

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"Так сложились семейные обстоятельства, что из "Сармата" Дмитрий перевелся в военкомат в Скадовске, откуда родом его жена, чтобы быть рядом с семьей. Уже из военкомата он перевелся в 57-ю бригаду, которая сейчас выполняет задачи по назначению в зоне проведения ООС в Луганской области. 13 июля во время артобстрела со стороны российских террористических войск калибром 152 мм были ранены пятеро военнослужащих. Командир их роты Андрей Беляев погиб сразу, остальные были 300-ми", - говорит побратим умершего бойца.

Он добавляет, что у бойца были серьезные ранения - посеченные осколками ноги, осколки в шее, пневмоторакс, осколки в легких - и 10 дней боролся за свою жизнь. Кроме того, врачи ввели его в медикаментозный сон из-за неспособности дышать из-за ранения легких. Он умер в реанимации Военно-медицинского клинического центра Южного региона в Харькове.

У умершего защитника остались жена, трое детей и родители. Прощаться с Дмитрием будут в Скадовске 27 июля.

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Автор: Юрий Годован