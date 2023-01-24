Шестеро наиболее пострадавших доставлены на лечение в Австрию.

Наиболее пострадавшие во время авиакатастрофы в Броварах сейчас лечатся в Австрии. Об этом рассказал мэр города Игорь Сапожко.

"После страшной авиакатастрофы 18 января шестеро наиболее пострадавших броварчан - детки с родителями - доставлены на лечение в клиники Австрии", - сообщил он.

По данным мэра, пятеро из шести уже прооперированы, всем оказывается помощь.

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"По информации медиков, состояние пациентов стабильное", - сообщил он.

Авиакатастрофа в Броварах: что произошло

18 января в Броварах неподалеку детского сада упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

На борту вертолета находилось 10 человек, в том числе министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Также в результате авиакатастрофы погибли еще четыре человека, среди которых девочка 2017 года.

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