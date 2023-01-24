Наиболее пострадавшие во время авиакатастрофы в Броварах сейчас лечатся в Австрии. Об этом рассказал мэр города Игорь Сапожко.
"После страшной авиакатастрофы 18 января шестеро наиболее пострадавших броварчан - детки с родителями - доставлены на лечение в клиники Австрии", - сообщил он.
По данным мэра, пятеро из шести уже прооперированы, всем оказывается помощь.
"По информации медиков, состояние пациентов стабильное", - сообщил он.
Авиакатастрофа в Броварах: что произошло
18 января в Броварах неподалеку детского сада упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.
На борту вертолета находилось 10 человек, в том числе министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.
Также в результате авиакатастрофы погибли еще четыре человека, среди которых девочка 2017 года.