В результате падения вертолета в Броварах 18 января погибла мать троих малолетних детей Марина Грановская. Она в момент трагедии вела в детсад сына.
Смерть женщины подтвердила экспертиза, сообщает "Общественный ревизор. Бровары" в Телеграмм. Накануне сеть облетели ужасные кадры с ее сестрой, которая пыталась найти Марину.
"Страшная трагедия в Броварах. 18.01.23 под завалами садика погибла мать 3-х детей. Мужчина остался один с 3 малолетними детьми", — написала в Facebook пользовательница Жанна Потоцкая.
"Во время трагедии в садике в Броварах погибла мама мальчика из нашей группы - Грановская Марина Игоревна. Без мамы осталось трое детей. Сочувствую семье... Пусть покоится с миром...", — сообщила Екатерина Эстерс.
Трагедия в Броварах 18.01.2023
18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было выявлено 14 погибших, среди которых ребенок.
На борту вертолета, который летел в Харьковскую область, находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.
В Броварах на три дня объявили траур в связи с трагедией.