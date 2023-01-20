Супруг остался один с тремя малолетними детьми.

В результате падения вертолета в Броварах 18 января погибла мать троих малолетних детей Марина Грановская. Она в момент трагедии вела в детсад сына.

Смерть женщины подтвердила экспертиза, сообщает "Общественный ревизор. Бровары" в Телеграмм. Накануне сеть облетели ужасные кадры с ее сестрой, которая пыталась найти Марину.

"Страшная трагедия в Броварах. 18.01.23 под завалами садика погибла мать 3-х детей. Мужчина остался один с 3 малолетними детьми", — написала в Facebook пользовательница Жанна Потоцкая.

Видео дня

"Во время трагедии в садике в Броварах погибла мама мальчика из нашей группы - Грановская Марина Игоревна. Без мамы осталось трое детей. Сочувствую семье... Пусть покоится с миром...", — сообщила Екатерина Эстерс.

Трагедия в Броварах 18.01.2023

18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было выявлено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета, который летел в Харьковскую область, находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

В Броварах на три дня объявили траур в связи с трагедией.

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