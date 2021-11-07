В одно мгновение женщина потеряла в аварии двух дочерей и мужа.

Журналисты узнали подробности страшной аварии в Николаевской области, где погибли двое детей и их отец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В ДТП многодетная мать Рузанна Маультеле в одно мгновение потеряла двоих детей и мужа. При этом женщина беременна.

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой органКак рассказала пострадавшая, семья сама из Мариуполя и ехала на автомобиле ВАЗ на 40 дней похорон отца женщины в Одессу. По словам Рузанны, ее муж вел машину спокойно и не торопился. Сама она в момент столкновения кормила своего самого маленького сына.

Когда машину семьи догнал Chevrolet, удар был такой силы, что "Жигули" выбросило на обочину: авто опрокинулось, его смяло как жестянку. Женщина только успела прикрыть младшего сына.

На месте аварии мать сама вытаскивала дочерей из искореженной машины. Ей удалось достать двух, а мужчина и две сидевшие за ним - погибли на месте. Их тела из металла уже вырезали спасатели.

У выживших детей сотрясения мозга и поверхностные повреждения. Сейчас они в больнице.

Рузанна говорит, что видела водителя Chevrolet.

"Он подошел, я видела, что человек в крови. Когда пошли еще люди, он начал говорить, что мы стояли без света. Без ничего. Но мы не стояли, мы ехали потихоньку. Мой муж не пьяный был", - рассказала женщина.

По какой причине Chevrolet врезался в ВАЗ, правоохранителям водитель на момент выхода сюжета не объяснил. По словам полиции, он отказался от дачи показаний, а также отказался от проведения медицинского освидетельствования. Мужчину задержали и открыли уголовное производство.

Ответить на вопросы, почему и каким образом произошло столкновение, должна экспертиза.

Авария на Николаевщине: что случилось

Как сообщал УНИАН, 6 ноября семья из семи человек попала в жуткую аварию в Николаевской области. Инцидент произошел на трассе М-14 вблизи села Шевченково Николаевского района. Около 1:48 Chevrolet Lacetti столкнулся с ВАЗ-2101, где была семья с детьми.

В результате столкновения ВАЗ перевернулся и слетел в кювет. 33-летний водитель и двое детей пяти и трех лет погибли на месте.

27-летняя женщина и еще трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

37-летний водитель Chevrolet существенно не пострадал.

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Автор: Катерина Комолова