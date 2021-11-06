Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Семья из семи человек попала в жуткую аварию в Николаевской области. Трое умерших и четверо госпитализированных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел 6 ноября на трассе М-14 вблизи с. Шевченково Николаевского района. Около 1:48 Chevrolet Lacetti столкнулся с ВАЗ-2101, в салоне которой и находилась семья с детьми.

В результате столкновения ВАЗ перевернулся и слетел в кювет. 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5 и 3 года погибли на месте. 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.

На месте ДТП работали следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких людей.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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Автор: Виолетта Орлова